حائل 29 جمادي الآخر 1440هـ الموافق 6 مارس 2019م واسرعى وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ حفل تكريم الأديب والقاص سعود الجراد ضمن فعاليات الأسبوع التكريمي (وفاء ) الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة وذلك بالمركز الثقافي بحائل .وتجول صول آل الشيخ داخل أرجاء مقر الجمعية, ثم اطلع على جانب من الأعمال الفنية التشكيلية ومعرض الصور الفوتوغرافية .وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بحائل خضير الشريهي، كلمة عبر فيها سعادته بالاحتفاء بأحد أبناء منطقة حائل الذين أخلصوا العمل وجدوا لخدمتها طيلة سنوات مضت، مثمناً دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد المستمر لبرامج وفعاليات الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون التي وضعت من بين أهدافها العناية بالمبدعين والمثقفين وإبراز دورهم في المجتمع ، عاداً تكريم الأديب والقاص سعود الجراد مواصلة لنهج الجمعية لتكريم الأدباء منذ تأسيسها ، كما ثمن رعاية وكيل إمارة المنطقة لهذه المناسبة ، مشيراً إلى أن الجمعية أطلقت مؤخرًا بقيادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عمر السيف برامج عدة منها البرنامج الثقافي، وبرنامج الفنون الأدائية، وبرنامج الفنون البصرية، وبرنامج السينما، كما تبنى البرنامج الثقافي خطة لتكريم المبدعين .ثم ألقى رئيس فرع البرنامج الثقافي بحائل الدكتور جزاع الشمري كلمةً بيّن فيها أعمال البرنامج الثقافي بالمنطقة التي نفذت بمختلف الاتجاهات الثقافية، ومن ضمنها تكريم الأدباء والفنانين على مستوى المملكة.بعد ذلك قدم عرض مرئي لأعمال فرع جمعية الثقافة والفنون بحائل منذ تأسيسها، ثم عرض فيلم وثائقي قصير عن الأديب سعود الجراد.وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة منطقة حائل المكلف الأستاذ عادل بن صالح آل الشيخ الأديب والقاص سعود الجراد ، ثم شاركت عدد من الجهات والمثقفين بتكريم المحتفى به ، ثم تسلم آل الشيخ درعاً تذكارياً بهذه المناسبة قدمه مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بحائل .// انتهى //00:22ت م0331