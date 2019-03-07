بيروت 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019م واسافتتحت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم أعمال ملتقى "المبدعات العربيات الأوّل" للعام 2019 م في حضور وزيرة الدولة اللبنانية لشؤون تأهيل الشباب والمرأة فيوليت الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري وشخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية.وخلال حفل الافتتاح أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان أن "تشجيع ودعم الإبداع هو في سلم أولويات المملكة العربية السعودية , منوهًا بدعم ورعاية القيادة للمبدعين ليكونوا في المواقع المتقدمة، التي تؤهلهم للإسهام في تطوير الإنتاجية العامة للوطن.وسلم السفير بخاري في ختام الحفل دروعًا تذكارية للمبدعات العربيات المكرمات وكانت من بينهن سمو الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز والدكتورة دانة بخيت والدكتورة عفاف عبدالله هاشم من المملكة، إضافة إلى مبدعات من مختلف الدول العربية// انتهـى //01:27ت م0338