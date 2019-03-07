باريس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسفاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على خصمه الفرنسي باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.وأحرز أهداف الفريق الإنجليزي اللاعب روميلو لوكاكو بهدفين في الشوط الأول، واللاعب ماركوس راشفورد عبر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسجل هدف سان جيرمان الوحيد اللاعب خوان بيرنات.وبهذه النتيجة يتأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.// انتهى //03:21ت م0340