عنيزة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسرعى وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان بمركز الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الاجتماعي بمحافظة عنيزة, حفل تكريم المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان و الذي أقامته لجنة أهالي محافظة عنيزة, اليوم, بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم , ورئيس لجنة أهالي عنيزة محمد القاضي وأعضاء اللجنة, ومديرو الجهات الحكومية والأهلية.و دشن وكيل إمارة المنطقة فور وصوله اللقاء الدوري لأهالي محافظة عنيزة بعد ذلك افتتح معرض "لجنة أهالي عنيزة ـ تاريخ من العطاء والوفاء" والمقام ضمن اللقاء الدوري للأهالي والذي اشتمل على رصد سلسلة تكريماتها لرواد العمل الاجتماعي, وصور منوعة للقاءات السابقة للجنة , وجناح خاص للمستشار أحمد الحمدان , ومعرض لإصدارات اللجنة من الكتب الوثائقية.ثم ألقى عضو لجنة أهالي عنيزة رئيس مجلس إدارة جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية "تأهيل" عبدالله اليحيى السليم كلمة أكد من خلالها ان اللجنة سعت إلى تكريم الأوفياء من أبناء هذه المحافظة, مشيراً إلى أن المستشار أحمد الحمدان هو أحد هؤلاء الأوفياء من خلال ما بذله من جهود متتالية لخدمة عنيزة وأبناءها, معلناً عن تبرع المستشار أحمد وأبناءه بمشروع "مركز للتأهيل المجتمعي" بالشراكة مع جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية.وقدم محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم كلمة أوضح من خلالها أن هذه الليلة تعكس عمق التلاحم والوفاء بين القيادة وأبناءها من خلال تكريم الأوفياء و أصحاب الأيادي البيضاء و اللذين قدموا من خلال عطاءهم العديد من الإنجازات والأعمال, مبيناً أن لجنة أهالي عنيزة حملت على عاتقها الوفاء قولاً وفعلاً ومنذ أكثر من ستة عقود وهي تسير برجالها لتكريم الأوفياء من رواد العمل الاجتماعي والذين لهم دور كبير في تنمية محافظة عنيزة.ثم ألقى المحتفى به المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان كلمة بيّن من خلالها أن التطور له مقومات وركائز وكلها تحظى بها المملكة ـ ولله الحمد ـ والتي من أهمها الأمن والأمان والحاكم الذي لاهم له إلا خدمة دينه ومجتمعه والذي تمثل بجلاء في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مبيناً أن النجاحات ستتواصل لطالما عملنا بتماسك وتعاضد مع القيادة ـ أيدها الله ـ لبناء هذا الوطن وتنميته , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه لأبناء المنطقة , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.وفي ختام الحفل كرم نيابة عن أمير منطقة القصيم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان.// انتهى //04:36ت م0342