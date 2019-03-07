غزة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساستشهد فتى فلسطيني نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمظاهرات نظمت اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.و قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي إن الفتى سيف الدين أبوزيد (15 عامًا) استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرقي مدينة غزة.وكان القدرة قد أعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين بالمظاهرات الليلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.// انتهى //04:45ت م0343