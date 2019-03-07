عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/6/30 هـ الموافق 2019/03/07 م واس
الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي الرئيس الأميركي في ضحايا الأعاصير
أمير جازان يتسلم تقرير الشؤون الإسلامية
منصة إلكترونية تجمع مركز الأزمات وصحة الشرقية
الموافقة على انطلاقة منتدى حائل للرعاية
الجاسر يشكر القيادة بمناسبة صدور نظام المنافسة الجديد
«درع الجزيرة المشترك 10» يواصل تدريباته بالذخيرة الحية
«مسام» ينتزع 1,274 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من فبراير
الإنتربول السعودي يعقد دورات متخصصة لمنتسبي القطاعات الأمنية
منتجع وطني للمسنين بحلول العام 2021م
أمير الرياض يؤدي الصلاة على جهير بنت سعود
وزارة العدل توسع حضور المرأة بالوظائف ورخص المحاماة والتوثيق
المملكة ترأس اجتماع لجنة التصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا
المملكة: مواجهة التخريب الإيراني ضرورة قومية ملحة
مجلس الشورى يصوت على منع استغلال النفوذ والمصالح الشخصية في نظام المنافسات والمشتريات.. الثلاثاء
توثيق 3375 جريمة إخفاء قسري منذ 2014 .. الحوثي يحول كشر إلى أرض محروقة
عقد القمة العربية الاقتصادية بالتزامن مع القمة السياسية العادية
عملية انتحارية توقع 16 قتيلاً شرقي أفغانستان
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حماس
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