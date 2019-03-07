الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي الرئيس الأميركي في ضحايا الأعاصيرأمير جازان يتسلم تقرير الشؤون الإسلاميةمنصة إلكترونية تجمع مركز الأزمات وصحة الشرقيةالموافقة على انطلاقة منتدى حائل للرعايةالجاسر يشكر القيادة بمناسبة صدور نظام المنافسة الجديد«درع الجزيرة المشترك 10» يواصل تدريباته بالذخيرة الحية«مسام» ينتزع 1,274 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من فبرايرالإنتربول السعودي يعقد دورات متخصصة لمنتسبي القطاعات الأمنيةمنتجع وطني للمسنين بحلول العام 2021مأمير الرياض يؤدي الصلاة على جهير بنت سعودوزارة العدل توسع حضور المرأة بالوظائف ورخص المحاماة والتوثيقالمملكة ترأس اجتماع لجنة التصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقياالمملكة: مواجهة التخريب الإيراني ضرورة قومية ملحةمجلس الشورى يصوت على منع استغلال النفوذ والمصالح الشخصية في نظام المنافسات والمشتريات.. الثلاثاءتوثيق 3375 جريمة إخفاء قسري منذ 2014 .. الحوثي يحول كشر إلى أرض محروقةعقد القمة العربية الاقتصادية بالتزامن مع القمة السياسية العاديةعملية انتحارية توقع 16 قتيلاً شرقي أفغانستانغارات إسرائيلية تستهدف مواقع حماس// يتبع //06:02ت م0003