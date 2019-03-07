و أوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية ومكافحة غسل الأموال ): ليس غريبًا أن تقف دول عدة ضد محاولات "المفوضية الأوروبية" المسيّسة ضد السعودية للزج بها في القائمة السوداء للدول التي لا تبذل جهودا في مكافحة تبييض الأموال، وجاء بالأمس رفض عادل ومنصف من ممثلي الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع لمقترح المفوضية بإدراج السعودية و دول أخرى على القائمة السوداء.وتابعت : المملكة ومنذ سنوات طويلة ملتزمة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، باعتبارهما أولوليتين استراتيجيتين، وتعمل جاهدة على تطوير و تحسين الأنظمة و التشريعات لمحاصرة هاتين الجريمتين بأشكالهما كافة، ورغم إعلان السعودية ( أكثر من مرة محليا ودوليا ) إجراءاتها الوقائية لمكافحة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب ومدى صلابة موقفها تجاهههما، إلا أن بعض الجهات الخارجية تحاول تشويه الدور السعودي وتفبرك الحقائق لأغراض سياسية بحت// انتهى //06:02ت م0006