بورت مورسبي 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6ر5 درجات على مقياس ريختر شرقي منطقة أمبونتي في بابوا غينيا الجديدة أمس.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 133 كيلومترًا، وعند التقاء دائرة عرض 4.1824 درجة جنوبًا مع خط طول 142.9124 درجة شرقًا.و لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //07:15ت م0007