عام / غرفة نجران تنظم دورة "إنهاء عقود العمل"
الخميس 1440/6/30 هـ الموافق 2019/03/07 م واس
نجران 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس
نفذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس دورة تدريبية بعنوان "إنهاء عقود العمل"، وذلك بمقر الغرفة.
وتشتمل الدورة على العديد من المحاور أهمها، الطبيعية القانونية التي تحمي عقد العمل، و الأسباب المشتركة لإنهاء عقد العمل والذي يحمل مدة محددة و غير محددة، والأسباب الخاصة لإنهائها، والإنهاء الغير مشروع لعقد العمل والآثار المترتبة عليه.
كما تهدف الدورة إلى زيادة الوعي القانوني بالعقود و آثارها المباشرة وغير المباشرة في التنمية وفي حل كثير من التحديات التي تعترض القطاع الخاص.
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