نجران 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس دورة تدريبية بعنوان "إنهاء عقود العمل"، وذلك بمقر الغرفة.وتشتمل الدورة على العديد من المحاور أهمها، الطبيعية القانونية التي تحمي عقد العمل، و الأسباب المشتركة لإنهاء عقد العمل والذي يحمل مدة محددة و غير محددة، والأسباب الخاصة لإنهائها، والإنهاء الغير مشروع لعقد العمل والآثار المترتبة عليه.كما تهدف الدورة إلى زيادة الوعي القانوني بالعقود و آثارها المباشرة وغير المباشرة في التنمية وفي حل كثير من التحديات التي تعترض القطاع الخاص.// انتهى //07:29ت م0009