عام / كلية التربية بجامعة نجران تقيم دورة تصميم الإنفوجرافيك
الخميس 1440/6/30 هـ الموافق 2019/03/07 م واس
نجران 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس
أقامت كلية التربية ممثلة في لجنة التعلم الإلكتروني بجامعة نجران، أمس ، ورشة عمل بعنوان "تصميم الإنفوجرافيك"، وذلك بمقر الكلية، استهدفت طلاب كلية التربية بمختلف البرامج.
وتطرقت الدورة التي قدمها رئيس لجنة التعلم الإلكتروني بكلية التربية الدكتور، بندر الزايدي إلى مفهوم الإنفوجرافيك ، والعناصر التي تشكل تصميم الإنفوجرافيك ، وكذلك أنواعه، والبرامج والمواقع التي تستخدم وتساعد في تصميمه.
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