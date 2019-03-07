نجران 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأقامت كلية التربية ممثلة في لجنة التعلم الإلكتروني بجامعة نجران، أمس ، ورشة عمل بعنوان "تصميم الإنفوجرافيك"، وذلك بمقر الكلية، استهدفت طلاب كلية التربية بمختلف البرامج.وتطرقت الدورة التي قدمها رئيس لجنة التعلم الإلكتروني بكلية التربية الدكتور، بندر الزايدي إلى مفهوم الإنفوجرافيك ، والعناصر التي تشكل تصميم الإنفوجرافيك ، وكذلك أنواعه، والبرامج والمواقع التي تستخدم وتساعد في تصميمه.// انتهى //07:31ت م0010