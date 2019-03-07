الباحة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساطلق مكتب تعليم محافظة قلوة أمس, الجولة الثانية من مسابقة "فارس الإلقاء" للمرحلة الابتدائية, وذلك بمدرسة أحد بالنجيل.وتضمنت الجولة التي شارك فيها تسعة عشر طالبًا من عشر مدارس، في نثر إبداعاتهم الشعرية على خشبة المسرح في لوحات مختلفة وطنية وتربوية وأخرى هادفة، كان الحماس سمتها والفصحى لغتها .وفِي نهاية المسابقة كرّم مدير مكتب التعليم بالمحافظة سالم بن محمد الزهراني شركاء النجاح, ورئيس وأعضاء لجنة التحكيم.// انتهى //08:41ت م0011