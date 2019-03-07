المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، في فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني 2019، التي تقام بمركز المدينة المنورة للمعارض تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".وتضمنت مشاركة تعليم المدينة في فعاليات المعرض الذي يختتم اليوم, عدداً من المبادرات والبرامج الوزارية والمحلية المنفذة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية, كما شملت ركن الأطفال "سلامة الأطفال غايتنا " للتعريف بمتطلبات الأمن والسلامة من خلال الألعاب التعليمية والأنشطة الترفيهية, وسينما الأطفال ومعرض مواهب وابتكارات للمشاريع الابتكارية للطالبات الموهوبات في مجال الأمن و السلامة, كما شملت تجارب وإنجازات متميزة للمدارس, وعروضاً تفاعلية ومسابقات ثقافية وتوعوية, إضافة إلى الورش التدريبية واللوحات الفنية والمنشورات الإرشادية عن وسائل الأمن والسلامة.وحظي جناح التعليم بإقبال طلاب وطالبات مدارس التعليم العام, ومدارس الدمج والتربية الخاصة ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة, إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية بالمنطقة وأفراد المجتمع, كما نفّذت إدارة تعليم المنطقة في عدد من مدارس المنطقة محاضرات وندوات توعوية وبرامج تدريبية في مجال الأمن والسلامة والإسعافات الأولية والإطفاء والإخلاء وفرضيات الإخلاء بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني, وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المجتمعية.// انتهى //08:43ت م0012