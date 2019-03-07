طرابلس 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج بحضور النائب فتحي المجبري ووزارءا الحكومة ، مشيرة أن السراج اطلع الحاضرين على آخر المستجدات والتطورات السياسية على الصعيد المحلي، كما ناقش بنود جدول الأعمال المتضمن عديد المذكرات المحالة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.وكشفت أن وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا اجتمع مع وزير العدل بحكومة الوفاق، وتمت مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين خلال المدة القادمة التي تتركز على دعم العدالة الجنائية في ليبيا من خلال تطوير مركز الخبرة القضائية ودعم وبناء قدرات جهاز الشرطة القضائية وفق الأولويات المقدمة للمجتمع الدولي.وتطرقت إلى عدة لقاءات أجراها المبعوث الأممي غسام سلامة شملت رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي ، والمجلس المحلي لمدينة مصراتة وعدد من نشطاء المجتمع المدني ، وتمت خلال اللقاءات بحث التطورات السياسية في البلاد والتحضيرات للملتقى الوطني ، مؤكدين على ضرورة انعقاد الملتقى في أقرب فرصة ممكنة.وعرجت على دعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب ، إلى تنفيذ كافة مكونات مبادرة الأمم المتحدة بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، وعودة مؤسسات الدولة الليبية واستعادة وحدة جيشها وتمكينه من استئصال الإرهاب.// انتهى //08:48ت م0013