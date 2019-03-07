بريدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس‏‫جذبت الحرف اليدوية في منطقة القصيم اهتمام الزوار والمهتمين بالموروث الشعبي من خلال زيارتهم لمراكز الإبداع الحرفي المنتشرة بالمنطقة، لتكوين صورة واقعية عن القيمة المهارية والفنية التي كان يتمتع بها الأجداد، والقدرة على الابتكار بالرغم من قسوة الظروف وقلة الإمكانيات، إلى جانب الاطلاع على تطوير المنتجات الحرفية التي تحاكي الاستخدامات العصرية.وتحتل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية مساحة واسعة من التراث الشعبي التي يعتمد فيها الحرفي على مهاراته الذهنية واليدوية، باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية من أدوات خشبية ونحاسية، وأواني إعداد الأكل، ومنتجات النخيل المتعددة والمختلفة، من حصائر ومفارش للأكل، وسُفر ومراوح للتهوية وأحذية، وغيرها من الحرف اليدوية والمهارية، فضلاً عن المقتنيات التراثية والموروث الشعبي.وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن مراكز الإبداع الحرفي وما تحتويه من محلات ومعارض للحرف اليدوية تعد تجربة حية ومثالية لعرض نماذج من الصناعات التقليدية والمنتجات الحرفية المميزة ومراحل إنتاجها.// انتهى //08:57ت م0014