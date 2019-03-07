جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس

‎اختتم منتدى الإدارة والأعمال في نسخته العاشرة فعالياته بجدة أمس، بمشاركة أكثر من ٣٠ أكاديمياً من داخل المملكة وخارجها بعد أن استمرت على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان "القيادة والتغيير في عصر التحول الرقمي .. نحو قيادة رقمية متميزة"، بحضور نخبة من الاكاديميين في مجال القيادة والتحول الرقمي من القطاع الرسمي والقطاع الخاص على المستوى المحلي والعربي.

وركزت الجلسات العلمية التي عقدت على استراتيجيات القيادة الرقمية في قطاعات الأعمال والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي ودور الجهات الحكومية في تعزيز القيادة الرقمية، مؤكدة على أن التحول الرقمي ضرورة لا ترف، وأن ما يقدمه برنامج "يسر" من ربط للجهات الحكومية، إذ تم ربط ٢٩٦ جهة حكومية ببعضها البعض ما سهل على المواطن الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأفضل، إضافة إلى تطوير الجهات والتفاعل فيما بينها بكل يسر وسهولة من خلال برنامج رابط ومرسخ للعلاقات.

‎فيما اختتم المنتدى كذلك فعالياته بإقامة ورش عمل بعنوان: "اصنع نسختك الجديدة" و "التحول المستقبلي" و "التحول الرقمي في التدريب كمتطلب أساس للتحول الرقمي" و "كيفية رفع الانتاجية والفعالية للعاملين وأثره في التحول الرقمي".

يذكر أن المنتدى شهد في اختتام فعالياته تسليم الجوائز ‎للفائزين في المسابقة الثقافية التي اطلقها المنتدى منذ ثلاثة أسابيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما كُرمت اللجان العاملة في المنتدى من قبل رئيس المنتدى الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي.

// انتهى //

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