إسلام آباد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أشاد بدور المملكة العربية السعودية في تخفيف التوتر مع الهند.واهتمت بالمبادرات التي أعلنت عنها باكستان في محاولة منها لتخفيف التوتر مع الهند بما في ذلك إعادة السفر الباكستاني إلى نيودلهي واستئناف الاتصالات بين المسؤولين العسكريين واستئناف محادثات بشأن فتح معبر حدودي بين البلدين.كما أبرزت الصحف تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والمتحدث السكري اللواء آصف غفور اللذان أكدا بقاء الخطر قائماً مع الهند رغم تراجع التوتر نسبياً.وتطرقت إلى ترحيب عدد من الدول بإعلان باكستان عن إعادة سفيرها إلى نيودلهي، وإشادتها بالدور الإيجابي الذي تؤديه باكستان لتخفيف التوتر والحد من اندلاع حرب مع الهند.وتابعت الحملة الأمنية الجارية في باكستان ضد التنظيمات المسلحة المحظورة.وعرجت على لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه برئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال إبرهارد زوم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.إقليميا تناقلت صحف اليوم أنباء مقتل 16 شخصاً بهجوم مسلح استهدف مكتباً حكومياً في مدينة جلال آباد الأفغانية.// انتهى //09:07ت م0016