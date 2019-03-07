إسلام آباد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسبحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع نظيره الياباني تارو كونو في اتصال هاتفي تطورات الوضع الأمني في جنوب آسيا في ظل التوتر العسكري بين باكستان والهند.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن قريشي اطلع الوزير الياباني خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية على المبادرات التي قدمتها باكستان لتخفيف التوتر مع الهند وإنقاذ المنطقة من الدخول في حرب بين جارتين نوويتين.وأضافت أن وزير الخارجية الياباني رحب بالمبادرات الباكستانية، مؤكداً على ضرورة استئناف عملية الحوار بين باكستان والهند لإنهاء الخلافات سلمياً.// انتهى //09:12ت م0017