سنغافورة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسسجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديداً في آسيا اليوم تحت تأثير عمليات شراء بأسعار مناسبة على أثر تراجعه بسبب زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة.وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 17 سنتا ليبلغ سعره 56,39 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.بينما سجل برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مايو ارتفاعاً بـ 33 سنتا ليبلغ سعره 66,32 دولاراً.// انتهى //09:19ت م0018