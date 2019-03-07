السيح 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالخرج أمس، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس عماش بن الدفين السبيعي، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.وأوضح أمين عام غرفة الخرج المهندس منصور العماج أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ‏وعدداً من التقارير وأوراق العمل، إلى جانب مناقشة خطة ومبادرات الغرفة والموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2019م.// انتهى //09:39ت م0020