أحد المسارحة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا, ثلاثة دروس علمية بجامع الدحمان, تشمل درساً بعنوان "الزيادات على المنظومة الشبراوية"، يقدمه الدكتور علي بن محمد عطيف, والثاني تحت عنوان "المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية"، ويلقيه الدكتور علي بن إبراهيم طوهري, فيما يقام الثالث في "أعلام السنة المنشورة"، يقدمه الدكتور أحمد علوش مدخلي.وتأتي هذه الدروس العلمية ضمن البرامج والمحاضرات والندوات والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //09:52ت م0021