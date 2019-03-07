نجران 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسحققت إدارة تعليم محافظة شرورة، المركز الثالث على مستوى المملكة، في مسابقة أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية التي استضافتها الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة.وحصلت الطالبة رنا يحيى الفيفي على الميدالية البرونزية والمركز الثالث بالمسابقة، من خلال تقديمها لوحات للخط العربي، والنقوش الإسلامية.وأوضح مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا أن هذه هي المشاركة الأولى لتعليم شرورة في مسابقة أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية، مبيناً أن هذه المسابقات تتيح المجال للطلاب لإبراز ما لديهم من قدرات ومواهب، كما أن فيها اعتزاز باللغة العربية وتنمية المهارات بالخط العربي ومحافظة على الفن الحضاري الإسلامي.// انتهى //09:54ت م0022