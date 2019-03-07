القاهرة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إدانة وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم أمس بالقاهرة، تدخلات إيران في المنطقة العربية وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات القمعية التي تقوم بها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأخبرت عن خرق جديد لاتفاق السويد، حيث قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مستشفى ومصنعا للمواد الغذائية بالحديدة بقذائف الهاون، مما أحدث أضرارا مادية.وأشارت إلى قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة فتح سفارتها في دمشق لبدء مسيرة إعادة سوريا إلى حضنها العربي.ونوهت صحف القاهرة إلى اتفاق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية العام، وإنهاء التصعيد العسكري.ولفتت الانتباه إلى تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتمالات تأثير تعقد الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط على أمن بلاده، وهو ما يشكل أرضية لنشاط التنظيمات الإرهابية، لا سيما في الأراضي الروسية.// انتهى //09:54ت م0023