الباحة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسوقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس, ميدانياً على مشروع منتزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة، بحضور مدير عام المشاريع بالأمانة المهندس عبدالإله القرني.وأطلع الدكتور السواط على المشروع الذي يقع على مساحة 150 ألف متر مربع، مكتمل العناصر شاملة مسطحات خضراء بمساحة 80 ألف متر مربع, و 165 جلسة, و 66 مظلة وبحيرة صناعية بمساحة 660 متر مربع, وأخرى جافة تغذيها مياه الأمطار, إلى جانب شلالين صناعيين, ونافورة تفاعلية, ومدرج لمسرح مفتوح, وتسع عربات قطار تستوعب 60 شخص للتنقل داخل الحديقة، مع وجود ممرات مشاة تربط أجزاء المنتزه.وحث الدكتور السواط المقاول المنفذ للمشروع الالتزام ببرامج العمل وعدم التأخير في تنفيذ المشروع، مؤكداً حرص الأمانة على أن تسير المشروعات الجاري تنفيذها وفقاً لبرامجها الزمنية المحددة.// انتهى //09:57ت م0024