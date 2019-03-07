ثقافي / "معجم الأماكن الجغرافيّة في البحر الأحمر"، محاضرة في دارة العرب السبت المقبل
الخميس 1440/6/30 هـ الموافق 2019/03/07 م واس
الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس
ينظم مركز حمد الجاسر الثقافي محاضرة بعنوان: "معجم الأماكن الجغرافيّة في البحر الأحمر"، يلقيها الدكتور عبدالله الوليعي .
ودعا المركز المثقفين والمهتمين لحضور المحاضرة التي تبدأ الساعة العاشرة من صباح السبت المقبل وتعقد في دارة العرب " منزل الأديب الراحل حمد الجاسر " بحي الورود في مدينة الرياض.
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10:13ت م
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