الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسينظم مركز حمد الجاسر الثقافي محاضرة بعنوان: "معجم الأماكن الجغرافيّة في البحر الأحمر"، يلقيها الدكتور عبدالله الوليعي .ودعا المركز المثقفين والمهتمين لحضور المحاضرة التي تبدأ الساعة العاشرة من صباح السبت المقبل وتعقد في دارة العرب " منزل الأديب الراحل حمد الجاسر " بحي الورود في مدينة الرياض.//انتهى//10:13ت م0025