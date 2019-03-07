الباحة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسعقد المجلس المحلي بمحافظة المندق أمس، جلسته الأولى للعام المالي الحالي، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.وأكد محافظ المندق محمد بن معيض الفايز, أهمية مراعاة أولويات المشاريع بالمحافظة حسب القطاعات وحسب احتياج المحافظة وتذليل الصعاب وتهيئة الخدمات على أكمل وجه وتقديم الخدمات التنموية في المحافظة.من جهته بين أمين المجلس المحلي سلمان بن محمد الزهراني أن المجلس استعرض عدد من النقاط وتم تداولها في الجلسة ومن أهمها تحديد أولويات المشاريع بجميع القطاعات بالمحافظة، بالإضافة إلى تحديد جدول اجتماعات المجلس للسنة المالية الحالية، وخطة عمل لجان المجلس المحلي.// انتهى //10:16ت م0026