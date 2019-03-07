غزة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساستشهد اليوم الخميس، طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة .وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة عن استشهاد الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.ووفقا للمصادر الطبية، فإن الطفل أبو زيد كان قد أصيب الليلة الماضية برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته بفعالية سلمية قرب موقع "ملكة" شرق مدينة غزة.// انتهى //10:24ت م0027