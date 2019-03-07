عمان 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تأكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني بأن البطالة تحد كبير أمام الشباب ، والحد منها وتأمين مستقبل أفضل لهم أولويته القصوى.واهتمت بتوجيه مجلس الوزراء الأردني للوزارات والمؤسّسات المعنيّة، إلى الاستمرار بتنفيذ أولويّات الحكومة الأردنية المتعلّقة بتوفير فرص التشغيل والعمل للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل التي تساعد الشباب على دخول سوق العمل.وسلطت الضوء على شن جيش الاحتلال الإسرائيلي لحملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 11 فلسطينيًا.ونشرت قرار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد، لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم غد وحتى الخامس من أبريل القادم.// انتهى //10:26ت م0028