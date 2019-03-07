محايل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأجرى قسم العيون بمستشفى محايل العام 40 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وزراعة عدسات وذلك خلال أسبوع واحد.وأوضحت صحة عسير أن المستشفى دُعم مؤخراً بكوادر طبية إضافية متخصصة في مختلف المجالات، فيما أسهم استثمار القوى البشرية بالشكل الأنسب، في تقليص معدلات الانتظار في المستشفيات المرجعية وتقليل التدفق عليها وتسهيل الحصول على الخدمة .// انتهى //10:27ت م0029