أثينا 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسلقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وبينهم طفلان إثر غرق زورق للمهاجرين قرابة سواحل جزيرة ساموس اليونانية اليوم.وأوضح خفر السواحل اليوناني في بيان له اليوم أن 12 شخصًا على متن الزورق، أما الطفلان فقد توفيا بعد وقت قليل من انتشالهما من المياه, فيما عثر على جثة رجل بعيد.وقتل أكثر من مائتي مهاجر ولاجئ في 2019 لدى عبورهم البحر المتوسط، غالبيتهم كانوا متوجهين إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.// انتهى //10:27ت م0030