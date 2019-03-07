بيروت 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية محليًا بلقاء الرئيس الللبناني ميشال عون لوزير الدولة لدى وزارة الخارجية الألمانية نيلس آنين الذي أوضح أن بلاده ستعمل مع الحكومة اللبنانية لضمان توافر الظروف لتحمل النظام السوري مسؤولية عودة اللاجئين.وركزت على إدانت اللجنة الوزراية العربية المعنية بمتابعة التدخلات الإيرانية لطهران بسبب قيامها بدعم وتسليح مليشيات إرهابية في بعض الدول العربية.وعرجت على الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن مصر تتطلع لمواصلة العمل والتعاون العربي مع أوروبا.في التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي السورية أخبرت عن قيام قوات سوريا الديمقراطية على أسر واستلام مئات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الباغور السورية.وسلطت الضوء على إعلان مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي كارن بيرس أن المجلس سيناقش تقرير يؤكد على تورط النظام السوري في هجوم دوما الكيميائي.وواكبت الصحف اللبنانية تأكيد الجيش الجزائري التزامه توفير الظروف الآمنة خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.// انتهى //10:44ت م0031