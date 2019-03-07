الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسعقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة بالتنسيق مع مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض "الملتقى التعريفي بخدمات الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة للأسر الكافلة للأيتام"، بقاعة مجمع الوزارة بالدرعية.وبدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت مديرة إدارة الاسر الكافلة أمل الصبيحي كلمة ترحيبية بالأمهات الحاضنات وأبنائهم سائلة الله - عز وجل - لهم أن يعينهم ويوفقهم على أداء رسالتهم الإنسانية السامية في رعاية وتنشئة فئة غالية التنشئة الاجتماعية السليمة وفق تعاليم ديننا الحنيف، ليكونوا افراداً فاعلين لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.وقدمت الصبيحي شكرها وتقديرها لمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض على تعاونهم ومشاركتهم في إقامة هذا اللقاء.بعدها ألقت نائب مديرة الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض نوف الدوسري والاخصائيات نورة العطني وسهام السويلمي محاضرة تعريفية للأسر الكافلة بمواد اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي خاصة مواد النظام التي تساعد وتحفز على التمكين والانخراط بسوق العمل، لمساعدة الأسر على تهيئة الابناء في الدخول لسوق العمل ومعرفة الفرص الوظيفية المناسبة لهم.وفي ختام اللقاء استمعن المحاضرات لتساؤلات الأمهات الحاضنات والإجابة على استفساراتهم، حيث شهد اللقاء تفاعلا حضور اكثر من 100 سيدة محتضنة.يذكر أن عقد الوزارة لهذا اللقاء الوزارة يأتي امتداداً لسعيها على تهيئة البيئة الاجتماعية الطبيعية المناسبة للأبناء والبنات المحتضنين وفق ضوابط تضمن سلامتهم واستقرارهم بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع باعتبارهم جزء لا يتجزأ منه، وبما يحقق لهم التقدم المعرفي والعلمي.// انتهى //10:48ت م0032