أحد المسارحة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساختتمت مساء أمس, المرحلة السادسة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان "مكن لمستقبل زاهر"، التي نفذها غرفة جازان بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بقاعة التدريب بمصنع إسمنت المنطقة الجنوبية بالمحافظة.وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 225 متدرباً ومتدربةً من أبناء المحافظة,إلى رفع مستوى كفاءة الشباب والفتيات تلبية لاحتياجات سوق العمل ، ليصل عدد المستفيدين من المبادرة منذ انطلاقتها إلى أكثر من ١٠٥٠ متدرباً ومتدربة.// انتهى //10:49ت م0033