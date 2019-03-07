هروب 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسافتتح محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده أمس، معرض الجوين التوعوي المصاحب لحملة "بكم محافظتي أجمل"، وذلك بمدرسة مروس العزين الابتدائية والمتوسطة بمركز الجوين التابع للمحافظة.ورحب شيخ قبيلة العزين جابر العزي في كلمته بالجهات المشاركة في الحملة، داعيًا الجميع للمشاركة في برامج الحملة والمحافظة على الأماكن والمرافق العامة ، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المبادرات لتثقيف الأهالي منها معرض توعوي دائم بالتعاون مع المدارس.بدوره أوضح رئيس مركز الجوين عبدالله السهلي أن معرض الجوين التوعوي يهدف إلى توعية الأهالي لرفع مستوى النظافة انطلاقا من المدرسة وصولا للأسرة والمجتمع ، مشيرًا إلى استمرار البرامج التوعوية والتثقيفية بالمركز لتحقيق التطلعات والرؤى للوصول إلى الأهداف المرسومة للحملة.من جانبه أكد محافظ هروب أن حملة "بكم .. محافظتي أجمل" تحقق أهدافًا متميزة من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع في هروب ومختلف المراكز التابعة لها، متمنيًا مزيدًا من التوفيق لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تسعى محافظة هروب وبلدية المحافظة للوصول إليها.وتم خلال الحفل تكريم أوائل الطلاب بالمدرسة لحصولهم على المراكز الأولى في مسابقة الأولمبياد للعلوم والرياضيات على مستوى إدارة تعليم صبيا.// انتهى //11:04ت م0034