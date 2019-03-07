أبوظبي 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأعلنت دولة الكويت اليوم استضافة المؤتمر والمعرض السنوي الـ26 لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي في مارس 2020.وأوضح المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية في ختام فعاليات النسخة الـ25 من المؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن استضافة الكويت للنسخة المقبلة للمؤتمر تأتي انطلاقا من حرصها على تنظيم الفعاليات الثقافية المهمة التي تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز ثقافة المجتمع, مبيناً أن المؤتمر يعد من المحافل الثقافية الكبيرة في مجال المكتبات ونظم المعلومات .ودعا العبدالجليل المكتبات الكويتية سواء المتخصصة أو الأكاديمية أو العامة إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر التي تشمل الجلسات وورش العمل ويناظر فيها نخبة من الاختصاصيين العالميين.// انتهى //11:57ت م0056