بغداد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسقتل ستة من عناصر القوات الأمنية العراقية , وجرح 31 آخرين, في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات على طريق مخمور- الموصل أمس.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي لها اليوم أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى القيارة لتلقي العلاج.إلى ذلك أعلن قائد عمليات سامراء عن مقتل 3 أرهابيين في غارة ليلية شنها طيران الجيش العراقي في شمال شرق سامراء ليلة أمس.// انتهى //12:05ت م0058