سياسي / تطورات الأوضاع الأمنية في العراق
الخميس 1440/6/30 هـ الموافق 2019/03/07 م واس
بغداد 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس
قتل ستة من عناصر القوات الأمنية العراقية , وجرح 31 آخرين, في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات على طريق مخمور- الموصل أمس.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي لها اليوم أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى القيارة لتلقي العلاج.
إلى ذلك أعلن قائد عمليات سامراء عن مقتل 3 أرهابيين في غارة ليلية شنها طيران الجيش العراقي في شمال شرق سامراء ليلة أمس.
// انتهى //
12:05ت م
0058