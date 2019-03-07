جدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسترعى وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان يوم الأحد المقبل, فعاليات احتفال جامعة جدة بتخريج 1340 طالبة من طالباتها الدارسات بمقرها الرئيسي ومقراتها بجدة وفروعها في خليص والكامل، وذلك بقاعة الجوهرة بالفيصلية، حيث يمثلن الخريجات 701 طالبة لمرحلة البكالوريوس، و 52 طالبة لمرحلة الماجستير، و 587 طالبة لمرحلة الدبلوم التربوي.وعبر معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، عن اعتزازه وفخره بتخريج دفعة جديدة من طالبات جامعة جدة بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد في التحصيل العلمي، متمنياً لهن النجاح والتوفيق في حياتهن العملية وأن يقدمن صورة ومثالاً رائعاً للمواطنة المؤهلة بسلاح العلم والمعرفة.وقدم وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف تهنئته للطالبات الخريجات، مقدماً شكره وتقديره لوكالة شطر الطالبات على احتضان هذه الكوكبة من بنات الوطن ليعطين المثل الأروع في خدمة الدين والوطن.من جانبها أكدت وكيلة جامعة جدة لشؤون الطالبات أن يوم التخرج يأتي ليكون بداية تاريخ نخط أحداثه على صفحات مملكتنا لنمتزج معها وتمتزج معنا لنعلن قصة وطن نحن له ماحيينا، مقدمة شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بفتح المجالات أمام المرأة لتكون الشريكة المعتمدة في بناء مستقبل مجتمعي حضاري تنموي.// انتهى //12:10ت م0061