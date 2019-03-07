السيح 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس‏أقامت جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج اليوم، لقاءً بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق الحصول عليها"، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.‏وتناول اللقاء الذي شهد حضورًا لافتًا، الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق البوابة الإلكترونية، وضوابط صرف حقوقهم المالية.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //12:13ت م0062