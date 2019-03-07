تونس 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على المشهد السياسي في تونس ناقلة في السياق دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية وتأكيده بالوقوف على الحياد في علاقاته بجميع الأطراف سواء أكانت أحزابا سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات وان تونس للجميع ولا نريد إقصاء أي طرف .وأوردت الصحف إلى جانب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسميا عن إجراء الدورة القادمة من الانتخابات التشريعية في تونس في السادس من أكتوبر القادم تتلوها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر.ونقلت في الشأن الجزائري تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أن الجيش والأجهزة الامنية ملتزمون بتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثامن عشر من أبريل القادم.وتطرقت صحف الخميس إلى تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج قال فيها إن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام الحالي 2019 م .وتناولت في الإطار نفسه نتائج اجتماعات وزراء خارجية دول جوار ليبيا حيث أكد دعمه لجهود الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا .وتابعت في الشأن السوري نبأ اسر واستسلام مئات من مقاتلي تنظيم " داعش " الإرهابي بعدما أحبطت محاولة فرارهم من بلدة الباغوز شرقي سوريا إلى جانب استهداف تحركات وارتالا للمجموعات الإرهابية المسلحة جنوب وجنوب شرقي ادلب وأوقع عددا من القتلى والمصابين .// انتهى //12:18ت م0064