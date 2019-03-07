كابل 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسوقع انفجار بالقرب من تجمع سياسي غرب العاصمة الأفغانية كابل اليوم ما تسبب بهروب المتجمعين ولم يعرف بعد عدد الضحايا.وبحسب لقطات بثها التلفزيون الأفغاني مباشرة لدى وقوع الانفجار، قال المتحدّث باسم البرلمان الأفغاني محمد يونس قانوني "حافظوا على هدوئكم، مكان الانفجار بعيد من هنا".وسمع دوي انفجار آخر ما دفع المشاركين إلى الفرار ،وقطع البثّ المباشر بعد ذلك بقليل.ولم تتبنَّ حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار .// انتهى //12:29ت م0067