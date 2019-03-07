الرباط 30 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 07 مارس 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة التي يقوم بها للمغرب نائب الوزير الأول بحكومة جمهورية صربيا، التي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون المغربي الصربي في العديد من المجالات.وأولت الصحف اهتمامها لأعمال الدورة الـ151 لمجلس وزراء الخارجية العرب التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ، مستعرضة أهم الملفات المطروحة للنقاش خلال هذه الدورة.وأبرزت تأكيد المغرب في هذا الاجتماع ،عن تجديد استعدادها الكامل للانخراط في اية دينامية جديدة للعمل العربي المشترك داعية إلى انبثاق شراكة تنموية مثمرة بين البلدان العربية.وتابعت الصحف المسيرات و المظارهات المستمرة في الجزائر، للتعبير عن الرفض الشعبي للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وواصلت اهتمامها بتطورات الوضع في سوريا، مشيرة إلى القصف الذي شنته طائرات النظام السوري على مناطق تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وسط البلاد.وتطرقت الصحف إلى مخلفات الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس بمقر شركة بناء في مدينة جلال آباد بأفغانستان.// انتهى //12:35ت م0068