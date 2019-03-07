الرياض 30 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 07 مارس 2019م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , بجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما تقدمه من خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين، وبما يسرّع من جهود التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، مشيداً سموه بالجهود المبذولة في استثمار طاقات الشباب في مجال التقنية.جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم، معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمقر الوزارة بمدينة الرياض، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها سموه لعدد من الوزارات لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.وأكد سموه أن منطقة الجوف تتمتع بمزايا نسبية تسهم في تحقيق رؤية 2030 مع التطلع لاكتمال الخدمات الإلكترونية ، حيث من الضروري مواصلة العمل لتطوير البنية التحتية الرقمية في منطقة الجوف ، للارتقاء بالخدمات الإِلكترونية, مشدداً سموه على حاجة المنطقة لتعزيز شبكة الانترنت وتوفير شبكة واسعة من النطاق العريض لتغطية المراكز والقرى والهجر النائية بالمنطقة وإيجاد تقنيات عالية المستوى ، خاصة في ظل ما تحتاجه الأنظمة الحديثة والتطبيقات الذكية للسرعة العالية في الانترنت وشبكة واسعة من الألياف البصرية لتغطية المنطقة كافة، كذلك التوسع في تغطية شبكة الجوال .واستمع سموه من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لشرح عن خطط ومبادرات الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الجديدة ، وسعيها الحثيث لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، ونشر شبكة النطاق العريض في منطقة الجوف ، وإلى سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ، مستعرضاً الأعمال والمهام المناطة بالوزارة وشركائها الاستراتيجيين والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل خدماتالإنترنت بمنطقة الجوف .وعبر معالي المهندس السواحه عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على ما يبذله لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهود كبيرة تتمثل في دعم ومتابعة مشاريع الوزارة بالمنطقة ، مؤكداً بأن تلك الاحتياجات ستحظى بالاهتمام والمتابعة .//انتهى//12:35ت م0069