بريدة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسيشارك فريق من مركز حفظ الأصول والتحسين الوراثي، في النسخة الثالثة من مهرجان أصول الأغنام الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا في مقر منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، وذلك بتسجيل وتوثيق سلالات الأغنام المحلية المشاركة في المهرجان عن طريق الترقيم الإلكتروني وتسجيل البيانات من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة "أنعام".وأوضح أخصائي الثروة الحيوانية يحيى بن إبراهيم معشي أن الفريق يعنى بحفظ السلالات الحيوانية من الإبل والأغنام والماعز والأبقار، وعمل البحوث والدراسات التطبيقية لتحسينها وراثياً ومظهرياً، ويقوم خلال المهرجان بسحب عينات دم من الحيوانات المشاركة، لكي يتم استخلاص الحمض النووي (DNA)، لتوثيق وتسجيل جميع السلالات المحلية عالمياً، كما يتم إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة الحيوان من الأمراض التناسلية المُعدية، إضافة إلى قيام الفريق بتوعية وإرشاد المربين لاستخدام الطرق الحديثة لتربية المواشي.// انتهى //13:49ت م0104