الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسدشنت إدارة التخدير وغرف العمليات في مدينة الملك فهد الطبية "غرفة محاكاة عمليات الأطفال"، وذلك لغرض إزالة الخوف والقلق لدى الأطفال وذويهم وقت دخول المستشفى لإجراء عمليات جراحية أو إجراءات طبية تحت التخدير، وما قد يؤثر عليهم بشكل سلبي من احتمالية حدوث المضاعفات ما قبل وأثناء وبعد التخدير العام.وذكرت المدينة الطبية أن غرفة العمليات الجراحية وبدء التخدير هي المرحلة الأكثر إثارة للخوف عند الأطفال، مؤكدة سعيها المتواصل لتقديم الرعاية الصحية التخصصية المتكاملة بما يشمل النواحي النفسية للمرضى الأطفال وذويهم.وعملت المدينة على إعداد غرفة خاصة تحاكي غرفة العمليات الجراحية والتخدير بهدف توعية هذه الفئة من المرضى على الإجراءات التحضيرية للعمليات وإعطائهم الفرصة لاختبار تجربة تحاكي الواقع بطريقة حسية وتفاعلية مناسبة, حيث سيحضى الطفل ومرافقيه بجولة تثقيفية داخل هذه الغرفة قبل الموعد الفعلي للعملية بصحبة متخصصين لشرح الإجراءات التحضيرية للعمليات والتخدير بطريقة مبسطة في بيئة يسودها الود والهدوء، باستخدام وسائل تعليمية متعددة يجيبون فيها على جميع تساؤلات الأطفال لإزالة شتى أنواع الغموض المثير للقلق مما يستدعي الشعور بالراحة و الطمأنينة.// انتهى //13:50ت م0106