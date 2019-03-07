مسقط 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 92ر4112 نقطة منخفضًا بـ 50ر40 نقطة وبنسبة 98ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 42ر4153 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و240 ألفًا و 721 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 13ر51% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 820 ألفًا و 956 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 279ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 45ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:54ت م0108