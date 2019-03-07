الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان يرافقه معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي وعدد من وكلاء الوزارة.وقدم وزير الخدمة المدنية نبذة عن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً .وثمن سمو أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة لرفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة .وجرى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات التطوير والتواصل والدعم .// انتهى //13:58ت م0110