الباحة 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واستباشر وحدة متنقلة تابعة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة يوم الأحد القادم تقديم خدماتها لآهالي مركز يبس بمحافظة المخواة(من الرجال والنساء) لمدة خمسة أيام، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد الجهة المختصة بالأعمال الميدانية داخل الأحوال المدنية، وتقوم حاليًا بخدمة العديد من المحافظات والمراكز، فضلاً عن كثير من الجهات الحكومية والخاصة داخل مناطق المملكة.// انتهى //13:58ت م0111