عرعر 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسنظمت عمادة السنة التحضرية والدراسات المساندة بجامعة الحدود الشمالية أمس برنامجاً تعريفياً لطلاب المرحلة الثانوية .وتضمن البرنامج التعريف بالفروق بين الدراسة الجامعية والدراسة في المرحلة الثانوية، والضوابط الأكاديمية والأخلاقية للطالب الجامعي، فيما نفذ للطلاب جولة ميدانية داخل منشآت الجامعة .واستمع الطلاب لشرح من عميد العمادة الدكتور مقبل بن سالم العنزي عن نظام الدراسة في السنة التحضرية وضوابطها وسبل التفوق.// انتهى //14:04ت م0112