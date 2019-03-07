عام / جامعة الحدود الشمالية تنظم برنامجاً تعريفياً لطلاب المرحلة الثانوية
الخميس 1440/6/30 هـ الموافق 2019/03/07 م واس
عرعر 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واس
نظمت عمادة السنة التحضرية والدراسات المساندة بجامعة الحدود الشمالية أمس برنامجاً تعريفياً لطلاب المرحلة الثانوية .
وتضمن البرنامج التعريف بالفروق بين الدراسة الجامعية والدراسة في المرحلة الثانوية، والضوابط الأكاديمية والأخلاقية للطالب الجامعي، فيما نفذ للطلاب جولة ميدانية داخل منشآت الجامعة .
واستمع الطلاب لشرح من عميد العمادة الدكتور مقبل بن سالم العنزي عن نظام الدراسة في السنة التحضرية وضوابطها وسبل التفوق.
// انتهى //
14:04ت م
0112