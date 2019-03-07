الرياض 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان يرافقه معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي وعدد من وكلاء الوزارة.وقدم وزير الخدمة المدنية نبذة عن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً .وأعرب سمو نائب أمير منطقة الرياض عن تقديره للجميع على ما بذلوه من جهود للرفع من مستوى الأداء الوظيفي وتطوير العملية الإدارية .// انتهى //14:06ت م0113