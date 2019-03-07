الأحساء 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق07 مارس 2019 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الاحساء بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية وغرفة الأحساء أمس, ورشة عمل برنامج دعم وتطوير صغار مربي الماشية (أنعام ٢)، بحضور مدير المكتب المهندس خالد بن سعد الحسيني، والمزارعين والمهتمين بتربية الماشية والثروة الحيوانية، وذلك في مقر الغرفة الرئيس.وخلال الورشة قدم الدكتور ياسين الرمضان شرحاً كامل لبرنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة لصغار مربي الماشية والفئة المستهدفة في عملية الدعم والتي شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطلاق برنامج أنعام لتطوير ودعم صغار مربي الماشية تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لتشجيع احترافية تربية المواشي وتحفيز مربي الماشية لتتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة من خلال صرف إعانة مالية وعينية بشكل مباشر للمستفيدين.وتحدث المساعد بيطري محمد العباس عن الآلية التي تقوم بها الوزارة في تقديم الدعم عبر شرح تنفيذي للدخول للبوابة الالكترونية وتقديم الطلب إلى أن يتم دراسة الطلب وإيداع مبلغ الدعم المالي في حساب المربي.وفِي نهاية الورشة تم مناقشة الاستفسارات التي طرحها المربون مع مدير المكتب المهندس خالد الحسيني والمحاضرين.// انتهى //14:07ت م0114