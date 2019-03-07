لندن 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ان الاتحاد الأوروبي حث المملكة المتحدة على تقديم مقترحات جديدة في غضون الـ 48 ساعة القادمة لكسر مأزق صفقة خروج بريطانيا من التكتل.وأشارت الى إعلان المفوضية الأوروبية ان اوروبا لم تعد تعاني من أزمة الهجرة التي عاشتها القارة في عام 2015 ، كما تناولت مطالبة الأمم المتحدة، السلطات الفرنسية بإجراء تحقيق بشأن استخدام المفرط للقوة ضد محتجي السترات الصفراء، الذين يتظاهرون في الشوارع منذ منتصف نوفمبر.وسلطت الضوء على مقتل 7 مسلحين من حركة حسم المتطرفة في اشتباك مع السلطات المصرية بمحافظة الجيزة.وتناقلت الصحف مواجه رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، فضيحة فساد قد تكلفه منصبه في الانتخابات القادمة، وتتعلق بتورط شركة مقاولات كندية في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد القذافي.// انتهى //14:07ت م0115